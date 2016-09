Automobilist filmt krankzinnige verkeerssituatie: "Welkom in Brussel"

Bewerkt door: Redactie

2/09/16 - 08u42 Bron: Facebook

video Deze video bewijst opnieuw dat België het land van het surrealisme is.

In beeld is het Sint-Goriksplein, in hartje Brussel. Een autobestuurder rijdt er rond de hallen, maar als het van de verkeerssignalisatie afhangt, is die rit een straatje zonder eind. Of in dit geval letterlijk een 'plein zonder eind', want de signalisatie laat niet toe dat chauffeurs de plaats verlaten.



Twee straten zijn bestemd voor eenrichtingsverkeer, evenveel andere zijn afgezet met bloembakken. De boosdoener is de wegversperring met het omleidingsbord in de vijfde straat. En dus moeten alle chauffeurs in principe toertjes blijven bollen.



Een automobilist filmde de krankzinnige verkeerssituatie. "Welkom in Brussel", zegt de Franstalige man in de video. De chauffeur zette de beelden op Facebook en schreef erbij: "Ik denk niet dat ik thuis geraak om te eten vanavond..."