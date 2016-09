Man (31) sterft bij brand in appartement Beschut Wonen

Koen Moreau

video In een appartementsgebouw in Lede is vannacht een 31-jarige man om het leven gekomen bij een brand. De bandweer haalde de man nog uit het met rook gevulde gebouw, maar ondanks langdurige inspanningen van ambulanciers en het MUG-team overleed hij ter plaatse. Negen andere bewoners van de flat voor Beschut Wonen bleven ongedeerd.

De brand woedde in een aanleunflat op de hoek van de Guido Gezellestraat en de Hellinckxwegel beheerd door de vzw Reymeers. Dat samenwerkingsverband tussen het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuidoost-Vlaanderen en het Psychiatrisch Ziekenhuis Zoete Nood Gods uit Lede vangt sinds 2011 in het nieuw gebouwde appartement tien patiënten op in individuele flatjes om hun terugkeer naar de maatschappij geleidelijk te laten verlopen.



Omstreeks 2 uur trad het brandalarm in werking. "Negen bewoners konden ongedeerd het gebouw verlaten, maar een iemand bleek nog aanwezig in zijn appartement", vertelt commissaris Luc Backaert van de lokale politie Erpe-Mere/Lede.



Gezien de korte afstand tot de brandweerkazerne waren vrijwilligers van brandweerpost Lede bijzonder snel ter plaatse. Zij troffen de bewoner aan in zijn flat en brachten hem naar beneden. Ambulanciers en een MUG-team deden al het mogelijke om de man te redden. "Helaas heeft hij het niet gehaald."



Politie en parket zullen verder onderzoek doen naar de omstandigheden van de brand. De negen overige bewoners worden voorlopig opgevangen in het psychiatrisch ziekenhuis aan de overzijde van de Hellinckxwegel.