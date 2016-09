Dag na 10de verjaardag dodelijke dosis insuline

ANTOON VERBEECK EN KEN STANDAERT

Een 53-jarige moeder uit Duffel heeft gisterochtend haar slapende dochter een dodelijke dosis insuline toegediend en daarna op dezelfde manier zelfmoord proberen te plegen. Haar twee zonen konden net op tijd de hulpdiensten alarmeren.

Buiten levensgevaar

Het is dankzij de twee meerderjarige zonen van S. dat de hulpdiensten de vrouw en het kind nog konden redden. De jongens troffen hun moeder gisterochtend thuis aan terwijl de injectienaald nog in haar arm stak. Onmiddellijk gaf de vrouw, die bij bewustzijn was, toe dat ze insuline ingespoten had bij zichzelf en bij M. Toen de jongemannen hun zus probeerden te wekken maar het kind geen teken van leven gaf, verwittigden ze onmiddellijk de hulpdiensten.



Moeder en dochter brachten de nacht door in het ziekenhuis. "Zowel de moeder als het kind is intussen buiten levensgevaar," zegt Nele Poelmans van het Mechelse parket.



