Criminele broer van Djellza bedreigt Theo Francken

Door: redactie

2/09/16 - 03u44 Bron: Het Laatste Nieuws

© Vansina.

De politie voert de controles op bij Theo Francken omdat hij doodsbedreigingen krijgt van Edison B. (22), de criminele broer van de Kosovaarse Djellza (16). Zij leeft ondergedoken omdat ze anders het land uitgezet wordt.

Theo Francken © photo news.

Edison B. postte het bericht gistermiddag op Facebook vanuit het gesloten centrum voor illegalen in Merksplas. Maandag wordt hij van daaruit op een vliegtuig gezet naar Kosovo. Hij schrijft: "Theo Francken, waarom betrek je mijn familie erbij? Zorg maar dat jij niet tegen de lamp loopt. Je zal zeker nog de verkeerde tegenkomen. Jij hebt kinderen, vergeet dat niet. Jouw kinderen kunnen ook boeten voor jouw stommiteiten." Deze week nam B. in onze krant nog de schuld voor de uitwijzing van zijn zus en ouders op zich, omdat de politie al 35 pv's tegen hem heeft opgesteld.



Francken zag de dreigementen ook en heeft die overgemaakt aan de politie. Volgens onze informatie stond de staatssecretaris als regeringslid al onder verscherpt politietoezicht. Die controles zijn nu nog aangescherpt.



Edison B. zelf liet gisteravond laat weten dat het niet zijn bedoeling was om Francken te bedreigen en dat hij de Facebookpost intussen verwijderd heeft. (BJM/IVDE)