"Orde op zaken stellen in Belgische bollenwinkel gaat trager dan verwacht"

JAN SEGERS

2/09/16 - 05u00

© Photonews.

De kracht van verandering hapert. "Ik geef toe: het gaat trager dan verwacht", zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever bij de start van de begrotingsonderhandelingen. Het tekort slinkt mondjesmaat. De Wever spoort de regering aan tot meer ambitie. "Want tegen dit tempo halen we dat evenwicht niet."

Het is een realistische Bart De Wever die in een gesprek met onze krant een tussenbalans opmaakt van het regeringswerk. "Voor veel vakken zijn we geslaagd, maar voor het vak begroting moeten we rekenen op deliberatie. Je moet daar eerlijk in zijn: het gaat te traag. Als het de bedoeling is om tegen 2018 of 2019 de begroting in evenwicht te brengen, dan zitten we niet bepaald op koers. Er is een enorme krachttoer nodig om dat nog recht te trekken."



De regering-Michel, met de N-VA op kop, heeft het karwei onderschat, bekent De Wever. "We zijn er met euvele overmoed aan begonnen. Europa vroeg ons elk jaar een structurele verbetering van 0,6%. Wij vonden dat zelfs te weinig. We mikten op 0,8%. Maar vorig jaar en dit jaar blijven we telkens steken op 0,3%."



Bovendien blijft de regering de zwaarste besparingen voor zich uitschuiven, vreest de N-VA-voorzitter. "Dwaas" noemt hij het voornemen om in 2017 maar 1,1 miljard te besparen en een veelvoud ervan door te schuiven naar 2018 en 2019. "Dat zijn verkiezingsjaren. Daar kan je je terecht vragen bij stellen."



Dat er tussen N-VA en CD&V een open oorlog woedt, helpt niet. "De neuzen staan niet in dezelfde richting", geeft De Wever toe. "N-VA en CD&V zullen nooit samen madeliefjes gaan plukken."



