Albanese bende pleegde 95 diefstallen in een maand

Vijf leden van een Albanese dievenbende zijn door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot celstraffen van 36 maanden tot 4 jaar. De bende had eind 2015 op één maand tijd maar liefst 95 inbraken gepleegd, voornamelijk in de Vlaamse rand rond Brussel.

De bende was actief tussen 28 november en 27 december 2015 en pleegde in die periode bijna dagelijks inbraken, 95 in totaal. Ze sloeg voornamelijk toe in Asse, Dilbeek, Grimbergen en Meise, maar dook ook op in Kortenberg en Ninove. De vijf bendeleden trokken naar een woonwijk, waar ze dan verschillende woningen binnendrongen. De dieven wachtten wel steeds tot ze zeker waren dat er niemand thuis was. Bij hun inbraken hadden ze het voornamelijk gemunt op camera's, gsm's, cash geld en juwelen.



Op 27 en 29 december werden vier van hen opgepakt in Dilbeek omdat ze zich verdacht gedroegen en de vijfde verdachte werd op 31 december op heterdaad betrapt tijdens een nieuwe woninginbraak. Telefonie-onderzoek wees vervolgens uit dat ze tot dezelfde bende behoorden en waar ze allemaal hadden toegeslagen.



Drie bendeleden werden nu veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar en twee anderen tot een gevangenisstraf van 36 maanden.