Man (70) doodt zijn vrouw en berooft zichzelf van het leven

1/09/16 - 20u32 Bron: Belga

Sint-Niklaas In het Oost-Vlaamse Sint-Niklaas heeft een zeventigjarige man zijn vrouw omgebracht en daarna zichzelf van het leven beroofd. De Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen geeft geen commentaar.

De feiten gebeurden in de Plezantstraat in Sint-Niklaas. Volgens de regionale zender TV Oost doodde de 70-jarige man begin deze week zijn 64-jarige vrouw en stapte hij daarna zelf uit het leven. De feiten raakten nu pas bekend. Omdat het onderzoek nog volop bezig is, geeft het parket geen commentaar.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.