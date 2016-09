Door: redactie

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil nadenken over het idee van burgers die kunnen infiltreren in terreurorganisaties. "Het is eigenlijk wel al besproken. Het is een zeer gevaarlijke job, maar ik wil erover nadenken." Minister Geens geeft wel toe dat België een probleem heeft met informatie.