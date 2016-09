"Rechters hadden 'Mama Jihad' kunnen aanhouden"

Door: redactie

1/09/16 - 20u45 Bron: vtmnieuws.be

video

Verder gaat minister Geens in op de arrestatie van 'Mama Jihad', één van de kopstukken van de terreurgroepering IS in ons land. De rechters hadden toegelaten dat vrij zou komen onder borgtocht, terwijl ze eigenlijk veroordeeld was tot 15 jaar gevangenisstraf wegens betrokkenheid bij IS. Geens geeft toe dat er inderdaad al fouten zijn geweest in ons land, fouten die mensen niet begrijpen. "U weet dat ik niet over de zaak mag zeggen, maar dan wordt ik berispt door magistraten. Het gaat hier evenwel niet om een vormfout. Rechters hadden perfect kunnen beslissen dat ze in de cel bleef", aldus Geens.