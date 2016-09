"Laat burgers in terreurcel infiltreren"

Door: redactie

De procureur-generaal van Brussel, Johan Delmulle, wil dat burgers kunnen infiltreren in terroristische groepen om de politie te helpen. Nu mogen alleen speciaal opgeleide politiemensen criminele milieus infiltreren, maar volgens Delmulle zijn er gewoon niet genoeg agenten die dat kunnen en zij kunnen niet ver genoeg doordringen in de wereld van terroristen. Meer ogen en oren op het terrein, dat vraagt procureur-generaal Johan Delmulle vandaag. Bij het begin van het gerechtelijk jaar doet hij deze zeer controversiële oproep. Delmulle pikt ook in op de actualiteit, met kritiek op het voorstel van de N-VA om een noodtoestand mogelijk te maken. Hij noemt het voorstel "een brug te ver." "De individuele vrijheid is zonder twijfel ons hoogste goed", zegt Delmulle. De tien voorzitters van de hoven van beroep en de arbeidshoven lazen vandaag trouwens allemaal dezelfde tekst voor - vol kritiek op de besparingen bij justitie. Zo'n gezamenlijke verklaring is een primeur.