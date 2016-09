Autodeelsysteem car2go komt (nog) niet naar Brussel

Door: redactie

1/09/16 - 19u24 Bron: Belga

Het autodeelsysteem car2go van het Duitse autoconcern Daimler komt voorlopig dan toch nog niet naar Brussel. Eerder werd gemikt op begin oktober voor een lancering. Reden zijn "enkele wettelijke kwesties", zo meldt de onderneming donderdag in een persbericht.

"We hebben onze plannen om in de nabije toekomst in Brussel met onze car2go-activiteiten te beginnen, veranderd", klinkt het. "Op dit ogenblik kunnen we wegens enkele wettelijke kwesties waarvoor er nog geen oplossing is, niet met onze dienstverlening in Brussel van start gaan. We voeren onderhandelingen om die problemen op te lossen. Zodra de wettelijke situatie opgehelderd is, zal de eventuele lancering op de Brusselse markt opnieuw worden beoordeeld."



Het kabinet van Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet verduidelijkt dat het een beslissing van het bedrijf zelf is en er geen problemen zijn met het kabinet of het gewest. Het bedrijf heeft te kampen met een specifiek probleem, een "branding issue", heet het.



Wat er exact aan de hand is, wil niemand kwijt, maar het zou dus om een merknaamkwestie kunnen gaan. In Frankrijk had car2go in het verleden alleszins dergelijk probleem. In 2012 was car2go in Frankrijk van start gegaan, met een dienst in Lyon. Maar na enkele maanden werd er de stekker uitgetrokken nadat het Franse CarGo, ook actief in België met enkele filialen in Wallonië, naar de rechter getrokken was. Sindsdien is car2go niet meer actief in Frankrijk.



Car2go plande begin oktober met 300 wagens van start te gaan in Brussel.



Minister Smet maakte in mei bekend dat het principe van free floating autodelen mogelijk gemaakt werd in Brussel. Drie aanbieders van free floating autodelen, waarbij een auto eender waar in de stad achtergelaten mag worden, gaven toen aan in de herfst naar Brussel te komen. Het ging om car2go, DriveNow en Zipcar.



DriveNow is ondertussen van start gegaan, de lancering van Zipcar is voor deze maand gepland.