1/09/16

Duffel Een 53-jarige moeder heeft vanochtend in haar woning in Duffel geprobeerd om haar tienjarig dochtertje te doden. Nadien probeerde ze zelfmoord te plegen.

De vrouw had zichzelf en het kind een grote hoeveelheid insuline toegediend. Familieleden vonden de twee en sloegen alarm.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.