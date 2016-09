Verdachte dodelijke steekpartij Brugse Markt alweer in cel

Door: redactie

1/09/16 - 17u52 Bron: Belga

Slachtoffer Mikey Peeters (19). © Henk Deleu.

De Brugse onderzoeksrechter heeft Steven V.G., verdachte in een dodelijke steekpartij op de Markt van Brugge, aangehouden na alweer een schending van zijn voorwaarden. Het is al de derde keer dat de twintiger uit Leuven daardoor opnieuw in de cel belandt.

Vrijdag 30 mei 2014 rond 5 uur 's morgens kreeg Mikey Peeters (19) het aan de stok met twee andere jonge mannen. In een daaropvolgende schermutseling werd het slachtoffer door zes messteken getroffen. Een dag later gaf Steven V.G. zich aan bij de politie. Zijn kompaan Suleyman B., die de fatale steken zou hebben toegebracht, is nog steeds voortvluchtig.



Na ruim vier maanden voorhechtenis besliste de Gentse KI dat V.G. een eerste keer de gevangenis onder voorwaarden mocht verlaten. Die vrijlating was van korte duur toen bleek dat hij 's nachts sigaretten was gaan kopen. Eind februari 2015 werd hij door de onderzoeksrechter weer vrijgelaten om zich te laten behandelen voor psychische problemen. Steven V.G. belandde echter opnieuw in de cel toen hij eind september in het Leuvense onder invloed van alcohol met zijn wagen tegen een paaltje belandde.



Eind mei 2016 kwam V.G. voor de derde keer vrij. Sindsdien zou hij volgens het parket opnieuw verschillende voorwaarden aan zijn laars gelapt hebben. Hij ging onder andere naar Brugge, terwijl dat volgens zijn voorwaarden verboden was. Dinsdag beslist de Brugse raadkamer of de verdachte langer in de cel moet blijven.