Door: redactie

1/09/16 - 17u55 Bron: Eigen berichtgeving

Pieter en Bernadette op hun huwelijk in 2005. © Benny Proot.

Pieter Aspe heeft afscheid moeten nemen van zijn vrouw Bernadette Vandenbroucke (54). Ze overleed na een slepende ziekte, waartegen het koppel twee maanden lang tevergeefs vocht.

Gisteravond is ze thuis in Blankenberge gestorven, in het bijzijn van haar familie. Ze wordt op donderdagvoormiddag 8 september om 11 uur in de Sint-Antoniuskerk in Blankenberge begraven.