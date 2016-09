Spectaculair treinongeval aan overgang zonder slagbomen in Waaslandhaven

Kristof Pieters

In de Waaslandhaven heeft zich vanmiddag een spectaculair ongeval voorgedaan op een spoorwegovergang. Het ging om een overweg zonder slagbomen die wel was uitgerust met een licht en belsignaal.

Een chauffeur van een vrachtwagen had het rode licht en de bel ofwel niet opgemerkt ofwel genegeerd. Hij raakte nog net met zijn bestuurderscabine over de sporen maar een goederentrein ramde vervolgens de oplegger. De truck werd meer dan zestig meter meegesleurd. Na het ongeval vloog de vrachtwagen in brand maar alerte arbeiders in de buurt konden erger voorkomen en blusten het vuur in afwachting van de brandweer.



De ravage is enorm groot. Infrabel weet nog niet hoe lang het zal duren eer het wrak getakeld is en de infrastructuur hersteld. De treinbestuurder verkeerde na het ongeval in shock. De bestuurder van de vrachtwagen raakte zwaargewond maar verkeert niet in levensgevaar.