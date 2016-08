Brand heftruck slaat over op containers

Door: Patrick Lefelon

1/09/16 - 16u28 Bron: Eigen berichtgeving

© belga.

Antwerpen Een heftruck heeft vuurgevat in de Antwerpse haven op de terreinen van Antwerp Tank Repair aan de Schomhoeveweg nabij Ekeren. Het vuur is vermoedelijk ontstaan aan de diesel van de heftruck. De brand sloeg daarop over naar enkele containers waarbij isolatie van de containers in brand vloog.