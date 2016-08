Oud-schoolmeester randde zeven jongetjes aan tijdens leesles

Door: redactie

1/09/16 - 16u02 Bron: Belga

© thinkstock.

Hemiksem Een gepensioneerde schoolmeester uit Hemiksem moest zich vandaag voor de correctionele rechtbank komen verantwoorden voor het aanranden van zeven leerlingen tussen 6 en 9 jaar. Het openbaar ministerie vorderde vijf jaar cel, waarvan veertig maanden effectief, alsook een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank gedurende vijf jaar.

De 69-jarige man was vroeger leerkracht op de basisschool. Na zijn pensioen gaf hij nog drie keer per week leesles als vrijwilliger in het 'Leespaleis'. Op 12 augustus 2015 werd er klacht tegen hem ingediend. Een jongetje had zijn onthaalmoeder verteld dat de meester altijd zijn hand in zijn broek stak. Het kind was te bang om te protesteren.



Later volgden er nog meer klachten. Op twee jaar tijd had de beklaagde zich aan zeven jongens vergrepen. Hij had telkens aan hun geslachtsdelen gezeten tijdens de leesles. De zestiger werd verhoord en bekende de feiten schoorvoetend. Dertig jaar eerder had hij ook al enkele jongens aangerand en hij gaf toe een gevaar voor kinderen te zijn als hij alleen met hen was.



"Ondanks die zelfkennis zocht hij na zijn pensioen toch weer de verleiding op en maakte hij van het Leespaleis zijn Geilpaleis. Beklaagde is een pedofiel van het zuiverste water", zei procureur Mario Wyns.



Hij vorderde vijf jaar cel deels met probatie-uitstel, gekoppeld aan een contactverbod met minderjarigen, verplichte therapie en een verbod om les te geven en zich in de buurt van scholen te begeven.



De verdediging voerde aan dat de beklaagde als kind ook werd aangerand en dat hij oprechte spijt heeft. "Hij neemt zijn verantwoordelijkheid en zal alle voorwaarden minutieus naleven. Stuur hem niet terug naar de gevangenis", pleitte advocaat Eric Boon. Zijn cliënt had twaalf dagen in voorhechtenis gezeten.



Vonnis op 5 oktober.