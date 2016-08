Door: redactie

Een uur voor de eerste schoolbel en een half uur na het ­einde van de schooltijd worden de schoolomgevingen in Kortrijk verboden terrein voor zware trucks. Dat hebben de Bouwunie, de Confederatie Bouw en de stad Kortrijk afgesproken. Het verbod, dat enkel voor werfverkeer van meer dan vijf ton geldt, is uniek in Vlaanderen. Dat staat vandaag in het Nieuwsblad en De Standaard te lezen.