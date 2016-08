Pornokoning Dennis Black Magic mag gevangenis verlaten, maar blijft liever in cel

Door: redactie

1/09/16

In de Hasseltse correctionele rechtbank is vandaag het proces van de Vlaamse pornokoning Dennis Burkas, beter bekend als Dennis Black Magic, uitgesteld naar de zitting van 5 januari 2017. Burkas, die in hechtenis zit, moet zich verantwoorden voor mondelinge bedreigingen en mededaderschap aan een inbraak bij een cipierskoppel. Burkas is intussen van raadsman veranderd en wordt voortaan verdedigd door Walter Van Steenbrugge.