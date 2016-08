Door: redactie

1/09/16 - 15u11 Bron: vtmnieuws.be

video

De Flinterstar, het Nederlandse vrachtschip dat in oktober 2015 voor de kust van Zeebrugge verging na een aanvaring met de gastanker Al-Oraiq, is volledig geborgen. Dat meldt het kabinet van staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld). De berging is een maand vroeger voltooid dan aanvankelijk voorzien.