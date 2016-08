Verdachten van moord op rechtenstudent naar assisen

Door: redactie

Sporenonderzoek in het natuurdomein De Wolfsputten in Dilbeek. (Archieffoto 2015) © mozkito.

Brussel Vincent D.B. en Denis N., de twee verdachten in het onderzoek naar het overlijden van de Brusselse rechtenstudent Xhuliano B., zullen zich voor het Brusselse assisenhof moeten verantwoorden voor moord. Dat heeft de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling beslist.

Eerder had ook de raadkamer al beslist dat de twee voor het assisenhof zouden moeten terechtstaan. Een datum voor het proces is er nog niet.



Het stoffelijk overschot van Xhuliano B. werd op 9 juni 2015 aangetroffen in een bos op de grens tussen Jette en Wemmel. Het ging enkel om de torso van de jongeman, wiens hoofd, onderbenen en onderarmen verwijderd waren. Op basis van een opvallende tatoeage kon het lichaam geïdentificeerd worden, waarna op 25 juni 2015 een vriend van Xhuliano B., de jonge twintiger Vincent D.B. onder aanhoudingsbevel werd geplaatst. Tweede verdachte Denis N. was na de feiten naar Macedonië gereisd maar gaf zich midden juli 2015 aan bij de politie, waarna ook hij onder aanhoudingsbevel werd geplaatst.



Uit het onderzoek is intussen gebleken dat Xhuliano B., Vincent D.B. en Denis N. betrokken waren bij een cannabishandeltje maar het is nog niet duidelijk of daarin het motief voor de feiten moet gezocht worden. Evenmin is duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld in het weekend van 6 en 7 juni, toen Xhuliano B. voor het laatst een teken van leven gaf. De drie vrienden zouden wel minstens een deel van dat weekend samen doorgebracht hebben op een appartement in Koekelberg. Volgens Vincent D.B. was het Denis N. die Xhuliano B. om het leven bracht, tijdens een ruzie en vechtpartij waar D.B. weliswaar geen getuige van was. Denis N. zou nadien ook het lichaam van Xhuliano B. in stukken gesneden hebben.