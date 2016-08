Drie vrachtwagens botsen op Antwerpse ring

Door: redactie

1/09/16 - 14u04 Bron: Belga

© De Roeck.

De Liefkenshoektunnel is tolvrij gemaakt na een ongeval op de Antwerpse ring. Zo laat het Vlaams Verkeerscentrum weten. Omstreeks 12.40 uur zijn ter hoogte van Antwerpen-Zuid drie vrachtwagens gebotst. Daarbij is enkel stoffelijke schade, maar door het ongeval en voor de takeling van twee vrachtwagens zijn de twee linkerrijstroken versperd.

Volgens het Verkeerscentrum is het op de ring nu al aanschuiven vanuit Antwerpen-Noord en vanaf Ranst op de E313. "De wachttijd loopt almaar op. Omdat de afhandeling ook heel wat tijd in beslag gaat nemen, is de Liefkenshoektunnel om 13.00 uur tolvrij gemaakt", zegt woordvoerder Peter Bruyninckx. Weggebruikers wordt gevraagd de omgeving te vermijden en desgevallend de Liefkenshoektunnel te gebruiken. Verkeer van Hasselt naar Gent rijdt het best om via Brussel.