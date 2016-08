Verdachte van steekpartij Oude Markt op vrije voeten

Door: redactie

1/09/16 - 13u48 Bron: Belga

Leuven De man die woensdag in de vroege ochtend een jonge twintiger had neergestoken op de Leuvense Oude Markt, heeft zich gisteren in de loop van de dag aangeboden bij de politie. Hij werd opgepakt maar na verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden.