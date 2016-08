Onze levensverwachting is gedaald

Door: redactie

De levensverwachting bij geboorte is vorig jaar licht gedaald tot 80,9 jaar. De daling doet zich vooral voor bij vrouwen, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie.

De levensverwachting bij geboorte daalde vorig jaar met 64 dagen. Panikeren hoeft echter niet. De laatste twee decennia ging de levensverwachting jaarlijks met gemiddeld met twee maanden omhoog. Enkel in 2012 was er ook een daling. De AD Statistiek wijst op de impact van de vergrijzing en de stijging van het aantal geregistreerde overlijdens, maar de langetermijnevolutie blijft volgens de statistici duidelijk positief.



De daling van de levensverwachting in 2015 deed zich vooral bij vrouwen (-123 dagen) voor. Bij mannen (-1 dag) was de daling minder uitgesproken. Zo wordt het verschil in levensverwachting tussen de twee geslachten opnieuw kleiner, een tendens die zich al aftekent sinds het midden van de jaren '90. De gemiddelde levensduur van vrouwen bedroeg 83,16 jaar, van mannen 78,55 jaar.



In Vlaanderen daalde de levensverwachting bij geboorte met 64 dagen, maar de Vlamingen hebben nog steeds de beste perspectieven van het land (81,79 jaar). In Wallonië zorgde een daling met 81 dagen voor een levensverwachting van 79,26 jaar. Voor de Brusselaars nam de levensverwachting vorig jaar slechts met 20 dagen af. De hoogste levensverwachting is er nog steeds voor de buitenlanders (81,19 jaar), maar de afname was vorig jaar bij hen net iets groter dan bij de Belgische bevolking.