Koninklijke familie ook op Instagram (en naar school)

Door: redactie

1/09/16 - 12u49 Bron: ANP - Belga

De koninklijke familie is sinds donderdag vertegenwoordigd op Instagram. Met een foto van de vier kinderen van koning Filip en koningin Mathilde maakte het hof zijn debuut op het sociale medium.

De tweede post volgde al snel: een kort filmpje waarop te zien is hoe prinses Elisabeth, prins Gabriël, prins Emmanuel en prinses Eléonore voor het eerst na de zomer weer naar school gaan.



Prinses Elisabeth (4de jaar secundair onderwijs), prins Gabriel (2de jaar secundair) en prinses Eléonore (3de jaar lager onderwijs), werden door koningin Mathilde vergezeld naar het Sint-Jan Berchmanscollege in het centrum van Brussel. Prins Emmanuel werd door koning Filip dan weer afgezet in de Eureka-school in Kessel-Lo (Leuven). Een woordvoerder van het paleis verduidelijkt nog dat de veiligheidsmaatregelen voor hun terugkeer naar de schoolklassen waren aangepast aan het huidige dreigingsniveau.



Het hof deelde al op verschillende manieren de belevenissen van de Belgische royals op internet. Zo is het koningshuis actief op Twitter, Facebook en YouTube. Via de platforms worden ze door tienduizenden mensen op de voet gevolgd.