Waalse jongeman (19) overleden die ex-liefje (16) en vader doodschoot

1/09/16 - 13u02 Bron: Belga, La Meuse

Sylvain Schmitz, de 19-jarige jongeman die zondagavond zijn ex-vriendin en haar vader doodschoot in het Waalse Wideumont (Libramont) en daarna zelfmoord probeerde te plegen, is dinsdag overleden aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Dat meldt La Meuse op gezag van het parket van Luxemburg.