Illegaal met mes van 32 centimeter opgepakt in centrum van Charleroi

In het centrum van Charleroi is gisterennamiddag een gewapende man opgepakt die in het bezit was van twee messen: een vlindermes en een keukenmes met een lengte van 32 centimeter. De betrokkene was illegaal in het land.