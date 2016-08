Magistraten trekken aan alarmbel: "Blinde besparingsmaatregelen leggen justitie droog"

Door: redactie

Justitie De "bijkomende lineaire en blinde besparingsmaatregelen" die dit jaar opgelegd zijn door de federale regering, "leggen de dagelijkse werking van justitie droog". Dat stellen de vijf eerste voorzitters van de hoven van beroep en de vijf eerste voorzitters van de arbeidshoven in een gemeenschappelijke toespraak op de openingszittingen van het nieuwe gerechtelijke jaar.

'De budgettaire en besparingslogica van de federale regering leiden tot heel zware gevolgen voor de Belgische samenleving' Het is de eerste keer dat de tien voorzitters een gezamenlijke toespraak brengen. "De budgettaire en besparingslogica van de federale regering leiden tot heel zware gevolgen voor de Belgische samenleving, wanneer zij het gerecht, dat dagelijks met de miserie in de wereld geconfronteerd wordt, verhindert zijn werk naar behoren te doen", stellen de eerste voorzitters van de hoven van beroep en arbeidshoven. "De uitvoerende macht behoudt zich het recht voor het aantal magistraten te beperken, waardoor ze de kern zelf van de rechtspraak aantast: de menselijke middelen. Die schending van de wet bedreigt het evenwicht tussen de drie grondwettelijke machten. Het is de taak van de rechterlijke macht om dat aan te klagen."



Justitie staat voor grote uitdagingen, onder meer in de bestraffing van terreur. "Het afgelopen jaar werd getekend door verschrikkelijke aanslagen, niet alleen in België, maar ook in andere Europese landen en elders in de wereld. In naam van alle magistraten en medewerkers wil ik mijn diep medeleven betuigen met de slachtoffers. Wij, de mensen van Justitie, die zo gehecht zijn aan de rechtsstaat en aan onze waarden, zullen alles in het werk stellen om het terrorisme aan te pakken en de maatregelen toe te passen, die genomen zijn om terreur te voorkomen en te bestrijden."

"Situatie niet meer te redden" Het College van de hoven en rechtbanken zal "weigeren verantwoordelijkheid te dragen voor een situatie, die niet meer te redden valt", waarschuwt Antoon Boyen, eerste voorzitter van het hof van beroep in Gent. "Vandaag, bij de opening van het gerechtelijk jaar, zwijgt de magistratuur niet als het erom gaat haar fundamentele waarden te verdedigen. Ze zal dat evenmin doen in de loop van dit gerechtelijk jaar."



De eerste voorzitters erkennen dat ze "door een moeilijke economische periode gaan en dat Justitie niet buiten schot kan blijven", maar ze herhalen hun pleidooi voor meer personeel en middelen. "In afwachting van een nieuw systeem voor de objectieve en correcte inschatting van de personeelsbehoeften, eist de magistratuur dat de bestaande personeelskaders voor magistraten en gerechtspersoneel volledig en tijdig worden ingevuld."