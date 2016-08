Door: redactie

1/09/16

Voor bijna 1,2 miljoen kinderen en jongeren en 150.000 onderwijsmensen gaan op deze 1 september de deuren van de klaslokalen weer open. Het gaat om ongeveer 73.000 onderwijzers in het basisonderwijs en 77.000 leraren in het middelbaar. Opvallend is dat nog slechts één op vier onderwijsmensen van het mannelijke geslacht is.