Woordvoerder Hans Vanhaelemeesch van Jetair en Tui overleden

1/09/16 - 04u39 Bron: eigen berichtgeving

© photo news.

Hans Vanhaelemeesch, woordvoerder en Chief Communications Officer van Jetair en TUI België, is gisteravond overleden na een verkeersongeval in Vladslo (Diksmuide).

Hans Vanhaelemeesch © Twitter.

Het ongeval gebeurde in de Wijnendalestraat op het kruispunt aan Stock Vermeersch. Hoe het ongeluk precies gebeurde, wordt nog onderzocht. De trucker dwarste allicht het kruispunt en merkte de wielrenner niet op die rechtdoor reed of insloeg. In ieder geval verleende de trucker hem geen voorrang, mogelijk door de laagstaande zon. Er kwam nog een MUG en ambulance ter plaatse maar hulp kon niet meer baten. Vanhaelemeesch overleed ter plaatse aan zijn zeer zware verwondingen.



De TUI-directie en alle collega's delen in de rouw van zijn echtgenote, kinderen en familie. We zijn in gedachten bij hen en bieden hen ons oprechte medeleven aan. We verliezen met Hans een gepassioneerde, getalenteerde collega. Een vriendelijke en toegewijde man", zo klinkt het bij het reisconcern TUI.



De 54-jarige Hans Vanhaelemeesch werd nog niet lang gelden aangesteld als Chief Communications Officer bij TUI België. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de communicatie en de aanstelling van de communicatieteams in België, Nederland en Frankrijk.