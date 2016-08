Gerecht onderzoekt onregelmatigheden bij NMBS

Door: redactie

Het gerecht is op vraag van de NMBS een onderzoek begonnen naar onregelmatigheden bij de dienst commerciële concessies. Dat schrijft De Tijd vandaag.

De dienst commerciële concessies staat in voor de contracten met privépartners die in de treinstations winkels, horeca en automaten uitbaten. Een lucratieve bezigheid, want die contracten leverden de NMBS vorig jaar 21,3 miljoen euro op, dik 5 miljoen meer dan in 2010. Daarbovenop krijgt de NMBS volgens spoorbronnen nog eens 12 miljoen euro binnen via de verkoop van reclame- borden in de stations.



Interne audit

De NMBS deed eind vorig jaar een interne audit van de dienst wegens vermoedens van onregelmatigheden. "Wegens haar beperkte onderzoeksbevoegdheid heeft de NMBS de onderzoeksrechter gevraagd dit dossier verder te onderzoeken." Bij het Brussels parket is te horen dat het vooronderzoek in volle gang is.