Slachtoffer wilde steroïden kopen met vals geld

LIEVEN SAMYN EN ALEXANDER HAEZEBROUCK

1/09/16 - 05u00

Slachtoffer Elias Keegan. © rv.

De misgelopen drugs- en dopingdeal in Dadizele, waarbij op 15 augustus de 20-jarige Elias Keegan met een nekschot werd afgemaakt, ging over 1 kilo heroïne - waarde: 4.000 euro - en een onbekende hoeveelheid anabole steroïden. De politie heeft intussen het moordwapen gevonden én de leverancier kunnen identificeren.

Antwerpenaar Keegan had die avond, samen met twee vrienden, afgesproken met drie West-Vlamingen. Ze zouden 4.000 euro betalen voor heroïne en een onbekend bedrag voor de steroïden, maar hadden slechts de helft van dat bedrag bij. Het geld was bovendien vals. Toen ze ook nog zwaaiden met een neppistool, haalde een van de drie verkopers een écht wapen boven en schoot Keegan dood.



De speurders hebben nu de leverancier van dat wapen gevonden. Het gaat om een verzamelaar uit de streek van Kortrijk, die het handvuurwapen in het zwart verkocht. Hij beweert dat hij de naam van de koper niet kent, maar zal hem moeten aanwijzen tijdens een confrontatie. De kans is dus groot dat de zaak nog deze week opgehelderd wordt.



