Kliklijn voor sjoemelende dokters

NADINE VAN DER LINDEN

1/09/16 - 05u00

© thinkstock.

Fraude en verspilling in de gezondheidszorg kunnen binnenkort makkelijker worden gemeld. De ziekenfondsen zetten daarvoor meldpunten op, samen met het Riziv. Zowel patiënten als collega's kunnen er sjoemelende dokters 'verklikken'.

Een dokter die cash geld in het zwart vraagt of te kwistig is met ziektebriefjes? Een specialist die een snellere operatiedatum vooropstelt in ruil voor 'een envelop'? Zulke wanpraktijken kunnen patiënten binnenkort makkelijker signaleren. Ook dokters kunnen er zélf de naam van bedenkelijke collega's doorgeven. Het is de bedoeling dat de ziekenfondsen de meldpunten op poten zetten, samen met het Riziv. "We willen dat zoiets lokaal georganiseerd wordt", zegt Michiel Callens, directeur van de studiedienst van de Christelijke Mutualiteit (CM). "Nu al kunnen mensen uiteraard met klachten bij het ziekenfonds terecht, maar ze vinden niet altijd de weg. Dat moet makkelijker en transparanter." De ziekenfondsen willen het plan volgend jaar al in de praktijk omzetten.



25 miljoen euro

Het Riziv hoopt dat de strijd tegen fraude en verspilling tegen eind 2018 zo'n 25 miljoen euro opbrengt. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) benadrukt dat het plan nog verder uitgewerkt moet worden: wát je als patiënt of zorgverlener juist kan melden, en hoe je dat het beste doet.



Ook huisartsenvereniging Domus Medica vindt dat frauduleuze praktijken onaanvaardbaar zijn. "Al kan het ook niet de bedoeling zijn dat artsen aangepakt worden op basis van ongefundeerde, anonieme klachten."



