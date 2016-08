Hij spuwde op ons en riep: 'Doe die vod van je kop'

MARCO MARIOTTI & BJORN MAECKELBERGH

Een school in Leopoldsburg heeft een vader een toegangsverbod gegeven omdat hij tijdens de inschrijvingen drie vrouwen van Turkse afkomst aanviel. Een gehandicapte vrouw duwde hij tegen de grond, tegen haar zus met hoofddoek riep hij "dat ze die vod van haar kop moest doen". "Racisme tolereren we hier niet", reageert de directrice.

"Doe die vod van je kop! En als je geen Nederlands spreekt, ga dan maar terug naar Turkije." Dat kreeg de 31-jarige Hilal te horen van een andere ouder, toen ze haar zoontje Mohammed (6) ging inschrijven in z'n nieuwe school in Leopoldsburg.



De vader in kwestie duwde ook Hilals gehandicapte zus omver, spuwde op hen en schopte naar iedereen die hen probeerde te helpen. De directrice, die alles zag gebeuren, grijpt kordaat in: "Dit is puur racisme. Die man komt onze school tot nader order niet meer binnen."



