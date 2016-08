Wietboer en zijn 14 kompanen krijgen in totaal 302 maanden cel

Door: redactie

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft woensdag de 38-jarige Mustafa A. uit Genk veroordeeld tot 40 maanden cel, waarvan tien maanden met uitstel, en 6.000 euro boete omdat hij aan het hoofd stond van een 15-koppige organisatie die zich met cannabisteelt bezighield.

Het gerecht beschouwde Mustafa A. als de leider van de Belgische afdeling van de organisatie. Volgens de rechtbank organiseerde hij het opzetten van vier plantages, het onderhoud en het oogsten ervan. In totaal is van de organisatie bijna 400.000 euro vermogensvoordeel verbeurd verklaard.



De teeltinstallaties bevonden zich in Dilsen-Stokkem, Beringen, Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren. Begin maart dit jaar viel de politie binnen op de Inakker in Heusden-Zolder en langs de Rijksweg in Dilsen-Stokkem. Op de twee plaatsen samen vond ze ongeveer 1.080 cannabisplanten.



Mustafa A. had vroeger in een growshop in Nederland gewerkt en kende dus het reilen en zeilen inzake de cannabisteelt. Zeven Bulgaarse vrouwen stonden in voor het plukken van de cannabis.



De organisatie was tussen begin januari 2015 en maart 2016 actief in de verschillende plantages. De rechtbank sprak celstraffen uit voor een totaal van 302 maanden, waarvan 88 maanden met uitstel. Elk van de vijftien veroordeelden kreeg een boete van 6.000 euro opgelegd.



De elektriciteit voor de plantages werd illegaal afgetapt. Netbeheerder Infrax vroeg ruim 70.000 euro schadevergoeding, maar op burgerlijk gebied is er nog geen uitspraak. De debatten worden op 10 november heropend.