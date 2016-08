Wouter Beke over N-VA: "Ballonnetjes oplaten helpt niet, veeg voor eigen deur"

Door: redactie

31/08/16 - 21u29

video CD&V-voorzitter Wouter Beke is er niet mee opgezet dat de N-VA "voortdurend ballonnetjes oplaat die nergens toe dienen". Dat heeft de CD&V-voorzitter gezegd in VRT-programma Terzake. "Veeg voor eigen deur, doe hetgene dat er verwacht wordt van een minister en staatssecretaris.

"Beke viseert naar eigen zeggen "de N-VA niet". "Mijn blik is gericht op de mensen die bekommerd zijn omwille van hun veiligheid en een regering die daar maatregelen om neemt." De dertig maatregelen die de regering volgens hem terecht nam, zijn uitgediscussieerd, stelt Beke. "Nu moeten de diensten daarmee aan de slag gaan, dat is de richting die we uit moeten. In plaats van ballonnetjes op te laten die nergens toe dienen."



Beke pleit voor structurele maatregelen in plaats van dergelijke ballonnetjes. "Sommigen weten blijkbaar niet wat er de afgelopen maanden goedgekeurd is in het parlement", stelt Beke fel. "We hebben al veel debatten gehad over hoe de veiligheid te versterken. Denkt u nu echt dat wij een partij zijn die de veiligheid van de mensen niet als absolute prioriteit beschouwt?"



Vooral de vraag van N-VA om een noodtoestand lijkt Beke niet te zinnen. "Als er vandaag illegalen rondlopen die voor onze veiligheid een gevaar vormen en de staatssecretaris zegt: 'Ik ga ze niet opsluiten, want ik kan ze toch niet terugsturen', maar dan tegelijkertijd om een noodtoestand vraagt om andere mensen op te sluiten zonder enige vorm van juridische aftoetsing, dan zeg ik: 'Veeg voor eigen deur en doe hetgene men mag verwachten van een minister en staatssecretaris."