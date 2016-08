Berlin wint Vlaamse Cultuurprijs voor Podiumkunsten

Door: redactie

31/08/16 - 20u11 Bron: Belga

Podium Het gezelschap Berlin heeft de Vlaamse Cultuurprijs voor Podiumkunsten 2015 gewonnen. Aan de prijs, die wordt uitgereikt door de minister van Cultuur op voorzet van een jury van deskundigen, is een bedrag van 10.000 euro verbonden.

Berlin is het collectief van Bart Baele en Yves Degryse. Voor elke voorstelling vertrekken ze van een stad of streek ergens op de wereld. Dit jaar toerden de twee met "ZVIZDAL", waarin ze vertrokken van een interview met een koppel dat als enige weigerde te vertrekken uit een dorpje bij Tsjernobyl, waar in in 1986 een kernramp plaatsvond. Op het podium brengen ze het verhaal tot leven met onder meer maquettes.



"Deze hybride, interdisciplinaire manier van werken maakt van deze organisatie een toonbeeld van wat podiumkunsten vandaag de dag allemaal kunnen zijn", zei cultuurminister Sven Gatz bij de uitreiking op het Theaterfestival. "Ze heeft alle kiemen in zich om een uniek hedendaags repertoiregezelschap te worden, als ze het tenminste niet reeds is."



"Dit gezelschap kiest al bijna een decennium lang niet voor brutaal geweld en luid getrompetter, maar des te meer voor integriteit en tijd voor verdieping. Het vertelt kleine, heldere, universele verhalen die een documentaire benadering koppelen aan fictie en klassieke vertelkunst combineren met hedendaagse technologie. Verhalen ook die op het eerste gezicht particulier lijken, maar als een pars pro toto iets vertellen over de hele wereld."



Berlin is momenteel nog steeds op tour met de voorstellingen "ZVIZDAL" en "Perhaps all the dragons".