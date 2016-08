Brusselse Nieuwstraat: grote winkelketens willen wél nog zondagsopeningen

Door: redactie

31/08/16

De grote winkelketens in de Brusselse Nieuwstraat willen wél nog zondagsopeningen. Dat zegt handelsfederatie Comeos. Eerder vandaag had een deel van de winkeliers van de Nieuwstraat, verenigd in de organisatie GCCB, laten weten géén zondagsopeningen meer te willen. Comeos nam "met verbazing" akte van die verklaring, klinkt het.