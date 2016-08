Door: redactie

31/08/16 - 19u40 Bron: vtmnieuws.be

video

Bart De Wever (NV-A) doet een opmerkelijke oproep. Hij vraagt de Pokémon-jagers die het Antwerpse polderdorpje Lillo overspoelen te stoppen met daar te spelen. Lillo telt 35 amper inwoners. De Wever is burgemeester van Antwerpen en krijgt dagelijks klachten in zijn mailbox binnen. "Op Pokémon jagen kan leuk zijn, maar dit is ondraaglijk geworden voor de inwoners."