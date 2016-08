Michel: "Geen Guantanamo in België"

Door: redactie

Premier Charles wil niet weten van een noodtoestand waarbij in tijden van terreurdreiging mensen kunnen worden opgesloten zonder uitspraak van een rechter. Daarmee gaat Michel lijnrecht in tegen het voorstel van N-VA. N-VA wil bij terreurdreiging de de noodtoestand kunnen uitroepen zodat verdachten preventief kunnen worden opgesloten, zonder dat er een rechter aan te pas komt. Maar voor Michel is zoiets niet bespreekbaar. "Voor mij is het altijd nodig, bijvoorbeeld bij een telefonische tap, dat een magistraat erbij betrokken is. Dat is een cruciaal punt: altijd een balans. Ik wil geen Guantanamo in België."