Belfius wil klanten meer risico zien nemen

31/08/16 - 19u28 Bron: vtmnieuws.be

De Belfius-bank lanceert een opmerkelijke oproep aan zijn klanten. De bank wilt dat ze meer risico nemen met hun geld. Nu laten veel mensen hun geld gewoon op een spaarboekje staan -maar dat brengt bijna niks op, en het kost de bank geld. Belfius wil dat ze meer geld stoppen in producten met een hoger rendement voor zowel de klant als de bank. Marc Raisière, CEO van Belfius wil zijn klanten wegduwen van de klassieke spaarrekening. "We moeten in Belgie af van de schizofrenie, door te zeggen: ik neem geen risico, dus ik spaar op een spaarrekening, maar die spaarrekening levert niets op. Nee, we moeten de houding van onze klanten veranderen." Belfius is wettelijk verplicht om minstens 0,11 procent rente te geven op spaarboekjes, maar daar wil de bank al geruime tijd vanaf. Ze vinden die rente te hoog, ook al maakten ze de eerste jaarhelft nog 250 miljoen euro winst. "We moeten kijken wat kan, en in goed overleg met de overheid kijken wat aanvaardbaar is. In alle geval is het duidelijk dat er geen sprake kan zijn dat de rente op sparen negatief wordt, bij ons zal dat nooit het geval zijn."