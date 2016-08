Raadkamer Charleroi verwijst vermoedelijke jihadisten door naar strafrechtbank

Door: redactie

31/08/16 - 19u56 Bron: Belga

© ap.

De raadkamer van Charleroi heeft zeven personen die beschuldigd werden van deelname aan een terroristische organisatie, doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Een deel van hen zou een jihadist hebben geholpen om een zelfmoordaanslag te plegen in Irak, de anderen zouden betrokken zijn bij de rekrutering van jongeren.

Tot de eerste groep behoren Antonio B. en Marwan M. De twee jongeren uit Charleroi werden midden juni vorig jaar aangehouden en worden ervan verdacht logistieke steun te hebben gegeven aan een kamikaze die zich twee maanden eerder liet ontploffen aan de Iraaks-Jordaanse grens. Ze zouden zich ook ingelaten hebben met de rekrutering van jihadisten en zouden zelf geprobeerd hebben om naar Syrië af te reizen. Ook een derde verdachte, Karim K, wordt beschuldigd van dezelfde feiten.



Bossen

Bij de rekruteerders is Samir C, een crimineel uit Marchienne-au-Pont. De voormalige kampioen thaiboksen, die al is veroordeeld voor verscheidene diefstallen met geweld, wordt ervan verdacht jongeren te hebben geronseld om ze te trainen in de bossen in Soleilmont (Fleurus). Hij erkent dat hij sympathie heeft voor Islamitische Staat (IS), maar ontkent elke deelname aan terroristische activiteiten. Naast Samir zijn ook zijn zus Chadya C, zijn schoonbroer Mohamed H. en zijn neef Youness E. in beschuldiging gesteld. Ze zouden geradicaliseerd zijn en propagandafilms van IS bekeken hebben.



Links

De twee dossiers werden in mei samengevoegd, nadat de speurders ontdekt hadden dat er links bestaan tussen sommige protagonisten. Momenteel zitten alleen Antonio B. en Samir C. in voorlopige hechtenis.