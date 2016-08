Brusselse toerisme kende ups en downs in zomermaanden

Door: redactie

Het Brusselse toerisme heeft deze zomer ups en downs gekend. Juli was een maand van herstel, terwijl in augustus de toeristen opnieuw wegbleven na de aanslagen in Nice. Dat maken visit.brussels en de Brussels Hotel Association bekend.

Tijdens de eerste weken van juli lag de bezettingsgraad van de hotels in Brussel maar 15 procent lager dan in juli vorig jaar. Daarmee bereikten de door de regering gesponsorde imagocampagnes die door de private sector en visit.brussels werden opgezet, hun doel.



De aanslag in Nice op 14 juli zette weliswaar een rem op het herstel. Het einde van de maand juli was zeer negatief, al kon Tomorrowland de daling nog enigszins beperken. Uiteindelijk lag de bezettingsgraad in de maand juli 2016 net geen 20 procent lager dan in juli 2015.



Impact

De impact op de maand augustus was wél groot, want daarin was er opnieuw een achteruitgang van 30 procent. Ter herinnering, onmiddellijk na de aanslagen bedroeg dat cijfer -44 procent.



Een positief punt is de stijging van het aantal Belgen en in het bijzonder het aantal Walen dat Brusselse attracties bezocht.



Vooruitzichten

De vooruitzichten zijn ook beter, want er is een stijging in het aantal aanvragen voor zaken op te merken vanaf september.



Wat het vrijetijdstoerisme betreft, zal de situatie moeilijk blijven tot het eind van het jaar. Vanaf volgend jaar zou een herstel mogelijk moeten zijn.