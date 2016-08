Dit bedrijf laat zijn werknemers onbeperkt vakantie nemen

Koen Van De Sype

Het digitale communicatiebureau Marbles uit Antwerpen laat zijn werknemers zo veel met betaald verlof gaan als ze zelf willen. "Het is belangrijk dat mensen tot rust kunnen komen", aldus CEO Tom Herrijgers. "Dat leidt tot betere prestaties." De catch: ze moeten wel zien dat het werk gedaan is.

Het gaat erom mensen verantwoordelijkheid te geven CEO Tom Herrijgers

Marbles haalde volgens de krant De Standaard de mosterd bij het videostreamingbedrijf Netflix. Daar kunnen werknemers al sinds 2004 zo veel vakantie opnemen als ze willen. Marbles - dat acht mensen te werk stelt - hanteert alleen een minimum van 20 dagen, om in orde te zijn met de wetgeving.



Het enige dat telt is, het halen van de doelstellingen die het bedrijf vooropstelt. "Dat gaat onder meer om de omzet die we willen realiseren", aldus Herrijgers. "Als iemand besluit om bijvoorbeeld zestig dagen vakantie te nemen, halen we die doelstellingen niet. De andere teamleden zullen die persoon er dan op aan spreken. En proberen te achterhalen waarom die persoon zo veel vakantie neemt. Het gaat erom mensen verantwoordelijkheid te geven. Ze vragen ook zelf meer flexibiliteit."



Onderscheid

Of het systeem ook effectief wérkt, is afwachten: het werd nog maar net voor de zomer ingevoerd. "We zullen het snel genoeg merken", aldus nog Herrijgers. "We maken overigens een onderscheid tussen dagen waarop je echt niet gestoord wil worden en dagen waarop je wel bereikbaar bent of een paar uur kan werken."