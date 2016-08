Verenigingen eisen nietigverklaring prostitutiereglement in Brusselse Alhambrawijk

Door: redactie

31/08/16 - Bron: Belga

© thinkstock.

De Franstalige mensenrechtenliga (LDH), de vereniging Espace P en een prostituee hebben bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring ingediend over het prostitutiereglement in de Brusselse Alhambrawijk. Dat schrijft de krant La Capitale en wordt vandaag bevestigd door de voorzitter van LDH Alexis Deswaef.

Door het nieuwe reglement, dat in juni van kracht werd, kon de stad de prostituees en hun klanten die de regels niet volgen, boetes geven tot 350 euro. De Raad van State had het vorige reglement in april vernietigd.



"De gemeente mag een boetesysteem opstellen, maar het is aan de politierechtbank om die op te leggen en niet aan de gemeenteambtenaren", zegt advocaat Vincent Letellier voor LDH.



Volgens Alexis Deswaef vindt LDH dat "elke regelgeving die neigt naar het verbieden te vermijden is, omdat alles wat prostituees naar de clandestiniteit duwt hun rechten verzwakt en hen in gevaar brengt wat betreft gezondheid en veiligheid."