Turkse krant Zaman stopt ermee in België: "Onze redactie kreeg tientallen doodsbedreigingen"

Door: redactie

31/08/16 - 18u34 Bron: Belga

Een Turkse editie van Zaman (foto van 6 maart 2016) © afp.

Na de aankondiging via "Zaman Vandaag Nederland" gisteren bevestigt de raad van bestuur van Zaman België vandaag dat de papieren en digitale versie van de Turkse krant Zaman in België ermee stopt. "Door de toegenomen druk op onze lezers, adverteerders en vooral onze journalisten kunnen we niet langer in veilige omstandigheen onze krant uitbrengen", luidt het.