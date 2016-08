Door: redactie

31/08/16

In het Vlaamse Parlement werd deze voormiddag het Scholierenrapport voorgesteld, de grote rondvraag bij 17.000 Vlaamse scholieren over wat zij precies missen in de leerstof. Uit de enquête blijkt dat het voor de scholieren zeker anders moet, met meer aandacht voor onder meer diversiteit, gezondheid en verbondenheid.