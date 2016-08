Deze radar detecteert vogels op Zaventem

Door: redactie

Brussels Airport test een nieuw soort radar uit die vogels kan detecteren. Vogels zijn gevaarlijk voor vliegtuigen: als ze door een motor opgezogen worden kan dat ongevallen veroorzaken. Door de informatie van de radar kan de vogelpatrouille de vogels beter detecteren en verjagen. De luchthaven gaat daarna evalueren of het nuttig is om zo'n radar permanent te installeren. Tot nu vrijdag mag de luchthaven van Zaventem de nieuwe vogeldetectieradar uittesten. Die helpt de zogenaamde Bird Control Unit om vogels op te sporen. De radar kan de luchthaven 24 uur op 24 bewaken, ook als het donker of slecht weer is. Hij detecteert vogels in een straal van vijf kilometer en tot op 3,7 km hoogte. Verrekijker Tot nu toe moet de Bird Control Unit het doen met een verrekijker. De vogelpatrouille verjaagt de vogels vooral met geluiden. Kreten van roofvogels of angstschreeuwen van de eigen soort bijvoorbeeld. Dan maken ze zich uit de voeten. Als dat niet helpt, zijn er ook knalpatronen die ze doen opschrikken en kooien om ze te vangen. Want vogels zijn levensgevaarlijk voor vliegtuigen. Er zijn zelfs al vliegtuigen neergestort. Na de testperiode moet de luchthaven beslissen of ze zo'n systeem aankoopt. In Europa zijn nu al drie luchthavens met zo'n radar uitgerust.