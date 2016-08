Nabestaanden na zelfdoding krijgen extra online hulp

Door: redactie

Nabestaanden die geconfronteerd worden of werden met zelfdoding, kunnen vanaf morgen rekenen op extra online hulp. Werkgroep 'Verder', de organisatie voor nabestaanden na zelfdoding, lanceert een forum voor nabestaanden en een site ikdraagjemee.be waarop mensen die overleden zijn door zelfdoding herdacht kunnen worden.

Op het forum kunnen nabestaanden ervaringen, vragen en problemen uitwisselen. Via de herinneringssite kunnen ze hun dierbaren herdenken via teksten, foto's en video's. "Zo kan men samen herinneringen ophalen en elkaar steun bieden", zegt woordvoerster Lore Vonck.



In 2013 overleden in Vlaanderen 1.052 personen door suïcide. Dat komt neer op bijna drie zelfdodingen per dag. Volgens Werkgroep Verder komen er op die manier jaarlijks in Vlaanderen zo'n 26.000 nabestaanden na zelfdoding bij.



Lotgenotencontact

Livia Anquinet, coördinator van Werkgroep 'Verder': "Lotgenotencontact is zeer belangrijk voor nabestaanden. Ze vinden niet alleen begrip en steun bij elkaar, maar geven elkaar ook handvatten over wat kan helpen in het verwerkingsproces".



De herinneringssite en het forum zullen te vinden zijn op de portaalsite www.zelfmoord1813.be/nabestaanden. De extra online hulp past in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.