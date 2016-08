Winkels in Brusselse Nieuwstraat gaan niet meer open op zondag

Door: redactie

Na City 2 hebben ook de winkeliers van de Brusselse Nieuwstraat beslist om niet langer zondagsopeningen te organiseren. Dat melden ze vandaag in een persbericht.

De winkeliers hebben een evaluatie gemaakt van de vorige openingen tijdens de eerste zondag van de maand en daaruit kwamen "zeer ontoereikende omzetcijfers" naar voren, die "de loonkosten niet dekken". Bovendien neemt de omzet van de zaterdagen voorafgaand aan de zondagsopeningen af. Samengevat: de consumptie stijgt niet maar wordt gespreid over twee dagen "met extra kosten".



De winkeliers hebben dan ook met overgrote meerderheid tegen de zondagsopeningen gestemd.



Dit weekend zullen de winkels van de Nieuwstraat een laatste keer geopend zijn op zondag. Daarna is dat enkel nog het geval op de zondagen voorafgaand aan Kerstmis of bij het begin van de koopjes.